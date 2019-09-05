В МИД призвали НАТО обсуждать утилизацию оружия

Россия призывает НАТО более предметно обсуждать вопрос утилизации списанных вооружений, чтобы не допускать его неконтролируемое попадание на рынок и в конченом итоге в руки террористов, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", Сыромолотов отметил, что несмотря на разгром основной части террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, о преодолении террористической угрозы там говорить пока рано. Кроме того, террористы продолжают совершать атаки в различных регионах мира. По словам замминистра, за первое полугодие текущего года в мире произошло более 400 террористических атак.

"Как правило, перейдя к тактике партизанской войны, террористы используют минно-взрывные устройства в сочетании с обстрелом из легкого автоматического стрелкового оружия. И мне хотелось бы подчеркнуть, что на их вооружении мы видим оружие, которое явно находилось в мобилизационных запасах бывших стран Варшавского договора и отдельных республик бывшего СССР", - заявил Сыромолотов.

Он добавил, что раньше отмечались случаи поставок средств связи, легкого стрелкового оружия, обмундирования из стран Балтии и Грузии террористам на Кавказ.

"В этой связи мы видим необходимость более предметного диалога с руководством НАТО, в том числе о контроле за списанием и утилизацией устаревшей военной продукции, пресечении ее неконтролируемого выброса на рынок", - добавил он.

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