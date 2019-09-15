В Таиланде из-за наводнений умерли 32 человека

15 сентября 2019 13:33 (UTC+04:00)

Сильные наводнения, вызванные сезонными проливными дождями, продолжаются в четырех провинциях на северо-востоке Таиланда. В результате разгула стихии с 29 августа пострадали 418 тыс. семей и погибли 32 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Из-за наводнений были эвакуированы более 24,2 тыс. жителей провинций Рой Ет, Сисакет, Убон Ратчатхани и Ясотхон. По словам представителей местных властей, в случае прекращения в ближайшее время дождей эти люди смогут вернуться домой через 4-5 дней. Отмечается, что наиболее сильно пострадавшей считается Убон Ратчатхани, поскольку туда устремлялись водные потоки из соседних провинций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таиландская компания подписала соглашение с Узбекистаном на строительство солнечной установки
Энергетика 13 сентября 17:29
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Другие страны 10 сентября 08:57
Узбекские авиалинии запустили прямые рейсы в Тайланд
Бизнес 27 августа 11:33
На юге Таиланда произошла серия взрывов
Другие страны 21 августа 12:19
Таиланд продлил период беспошлинного въезда для туристов до апреля 2020 года
Другие страны 20 августа 17:23
В Бангкоке два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов
Другие страны 2 августа 11:28
Лента новостей
Сборная Франции второй раз подряд стала бронзовым призером Кубка мира по баскетболу
Другие страны 13:52
В Эр-Рияде заявили, что атаки на предприятия Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти
Арабские страны 13:15
Отец Тайсона Фьюри опасается, что полученное рассечение может закончить карьеру боксера
Другие страны 12:57
Президент Ильхам Алиев: Образование является одним из приоритетных направлений государственной политики и национальной стратегии развития Азербайджана
Политика 12:39
Талибы разрешили деятельность Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана
Другие страны 12:32
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Россия 12:21
Узбекистан впервые будет участвовать как полноправный член Тюркского совета на саммите в Баку
Политика 12:15
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех учащихся с Днем знаний
Политика 12:00
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Другие страны 11:40