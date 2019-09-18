Новый председатель Генассамблеи ООН призвал удвоить усилия для процветания человечества

Очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН провела свое первое пленарное заседание в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как самый репрезентативный орган ООН Генеральная Ассамблея должна удвоить усилия для достижения улучшения жизни всего человечества, мира, безопасности и устойчивого развития, особенно когда мы готовимся отметить 75-ю годовщину существования организации", - заявил председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, выступая с трибуны ГА.

"Всего через неделю все главы государств и правительств соберутся в этом зале на общеполитические прения, - отметил он. - Они выскажутся по важнейшим темам, влияющим на жизнь всего человечества. Именно неделя высокого уровня станет дорожной картой для нашей работы в течение всей сессии".

Отвечая на вопрос ТАСС о приоритетах своего председательства, Мухаммад-Банде назвал преодоление бедности, доступность образования, укрепление безопасности и стабильности и борьбу с климатическими изменениями.

Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября.

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