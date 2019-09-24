Генсек ООН на встрече по проблемам развития призвал добиваться "справедливой глобализации"

Международное сообщество должно добиваться "справедливой глобализации" путем активизации усилий по борьбе с бедностью и голодом в мире, по обеспечению прав женщин и по сохранению окружающей среды. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Политического форума высокого уровня по вопросам устойчивого развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим свою цель в активизации борьбы с бедностью и голодом, в обеспечении равных прав женщин, в предоставлении возможностей молодежи, в создании экономики, ориентированной на снижение масштабов выбросов в атмосферу парниковых газов, в формировании мирного и справедливого общества, в обеспечении прав человека для всех и обеспечения верховенства закона, - заявил он. - Мы стремимся к тому, чтобы на здоровой планете возможности были у всех. Иными словами, мы поставили целью добиваться справедливой глобализации".

По его словам, задачи сформулированные в принятой в ООН в сентябре 2015 года "Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", постепенно выполняются. "Масштабы крайней бедности снижаются, как и уровень детской смертности, - указал он. - Возможности доступа к источникам энергии и достойной работе расширяются. Однако следует четко понимать, что мы еще далеки от достижения тех целей, которые мы перед собой поставили".

Для выполнения поставленных целей устойчивого развития, отметил в заключение генеральный секретарь ООН, "необходимо положить конец ныне существующим конфликтам и не допустить возникновения новых, необходимо резко увеличить финансирование со стороны государств-членов программ содействия развитию, необходимо полностью профинансировать программы в области климата, здравоохранения и образования".

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