Советник Трампа по вопросам торговли и шерпа США в G7 и G20 покидает пост

23 октября 2019 06:42 (UTC+04:00)

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам и его доверенное лицо в G7 и G20 Келли Энн Шоу уходит в отставку в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, Келли Энн Шоу была одним из советников Трампа в обсуждении торгового соглашения с Китаем, а также вела переговоры с иностранными лидерами перед саммитами. В этом году она была единственной шерпой-женщиной в G7.

По данным источников Reuters в Белом доме, Келли Энн Шоу собирается перейти в частный сектор, однако подробностей относительно ее будущего места работы не приводится. Представители администрации Трампа не сказали, кто займет освободившуюся должность.

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