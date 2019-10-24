Абэ: Японии и Южной Корее необходимо нормализовать отношения

24 октября 2019 08:50 (UTC+04:00)

Япония и Южная Корея после торговых разногласий в последние месяцы должны нормализовать отношения. Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах со своим южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном, который находится в Японии с визитом в связи с участием в церемонии интронизации нового императора Нарухито, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр [Синдзо Абэ] подчеркнул, что отношения между Японией и Южной Кореей нельзя оставлять в текущем очень сложном состоянии и что переговоры с премьер-министром Южной Кореи послужат шагом к их нормализации и возвращению к их здоровой форме", - говорится в сообщении, распространенным МИД Японии. Глава японского правительства также отметил, что Япония и Южная Корея являются "важными друг для друга соседями", а нормальные отношения между двумя государствами необходимы для решения различных проблем, в первую очередь проблем, связанных с КНДР.

Ли Нак Ён в свою очередь отметил, что разделяет с премьером Японии понимание того, что Токио и Сеулу необходимо продолжать диалог, а также развивать разносторонние обмены. Премьер Южной Кореи также передал главе японского правительства письмо от президента Мун Чжэ Ина. О содержании этого послания на данный момент не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Японии получил письмо от президента Южной Кореи на фоне обострения отношений
В мире 07:24
Туркменистан и Япония провели деловые переговоры в верхах
Бизнес 23 октября 17:33
Япония реализует в Туркменистане крупные инвестпроекты
Бизнес 23 октября 12:13
В Сеуле состоится заседание туркмено-корейского делового совета
Бизнес 23 октября 09:42
Сеул и Вашингтон обсуждают проблему финансирования американских войск в Южной Корее
Другие страны 23 октября 08:17
Абэ обсудил с зампредседателя Китая предстоящий визит Си Цзиньпина в Японию
Другие страны 23 октября 07:51
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия вновь продлевают тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 09:15
В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
Китай 08:59
Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)
Финансы 08:40
Археологи обнаружили на севере Китая средневековую стелу возрастом около 550 лет
Китай 08:33
Банк БРИКС выдаст Бразилии $500 млн на развитие городской среды
Другие страны 08:18
Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов
Спорт 08:02
ШОС предлагает ООН выработать правила поведения государств в информационном пространстве
В мире 07:44
Премьер Японии получил письмо от президента Южной Кореи на фоне обострения отношений
В мире 07:24
Трамп направил Конгрессу свою стратегию по противодействию операциям иностранного влияния
США 07:06