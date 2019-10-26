В Португалии появился на свет ребенок "без лица"

26 октября 2019 08:30 (UTC+04:00)

Седьмого октября в больнице португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал родился малыш с редким врожденным дефектом лица, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ребенок появился на свет с деформированным лицом – без глаз, носа и части черепа. Врачи предсказывали, что младенец проживет всего несколько часов. Отмечается, что благодаря чуткому отношению родителей Марлен и Давида он не только выжил, но и спустя две недели научился самостоятельно кушать из бутылочки.

Супруги винят в произошедшем акушера Артура Карвальо, который вел беременность Марлен. По их словам, ни на одном УЗИ врач не заметил патологии. Раз за разом он уверял пару, что с их ребенком все в порядке.

В отношении медработника проводится расследование. Уточняется, что ранее на него подала официальную жалобу другая женщина, у которой родился ребенок без подбородка и со сросшимися пальцами.

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