Искусственный интеллект Google обошел 99,8% игроков в Starcraft II

31 октября 2019 00:14 (UTC+04:00)

Система искусственного интеллекта (ИИ) AlphaStar, созданная программистами Google и стартапа DeepMind, обыграла всех ведущих игроков в популярную компьютерную стратегию Starcraft II и обошла 99,8% геймеров в общем рейтинге для этой игры. Об этом сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Меня очень впечатлил стиль игры AlphaStar. Она очень умело оценивает свою стратегическую позицию и точно знает, когда должна вступить в сражение с соперником, а когда стоит отступить. При этом я не чувствовал, что играл со сверхчеловеком, которого в принципе нельзя превзойти. Мне казалось, что мне противостоит реальный человек", - заявил один из ведущих игроков в Starcraft II Дарио Вюнш. Его слова приводит издательство Springer Nature.

Создатели системы AlphaStar, британский программист Дэвид Сильвер и его коллеги по стартапу DeepMind и компании Google, уже несколько лет лидируют в разработке систем игрового ИИ на базе глубинных нейросетей и методов машинного обучения. Пять лет назад они стали известны всему миру благодаря созданию AlphaGo, первой системы ИИ, победившей чемпиона Европы по игре в древнекитайскую настольную стратегическую игру го, считавшейся раньше слишком сложной для компьютеров. Ее более совершенные версии, AlphaGo Zero и AlphaZero, приобрели способность совершенствоваться без участия человека, играя сами с собой, а также освоили другие классические игры, среди которых обычные и японские шахматы.

Сильвер и его команда смогли достичь этих успехов, построив системы Alpha на базе не одной, а сразу двух нейронных сетей, компьютерных алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них отвечает за оценку текущей позиции игрока на доске или поле, а вторая использует результаты анализа, подготовленные первой сетью, чтобы выбирать следующий шаг и ускорять расчеты, отсеивая невозможные варианты.

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