Число погибших военных из-за столкновений в Мали выросло до 53 человек (Обновлено)

Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 53, убит один гражданский, заявил министр коммуникаций страны Йайа Сангаре, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"После нападения на позиции вооруженных сил в Инделимане направленное подкрепление обнаружило там 54 тела, в том числе одного гражданского, 10 выживших, и отметило значительный материальный ущерб. Ситуация под контролем", - написал Сангаре в Twitter. Он также добавил, что тела погибших были опознаны.

В пятницу боевики совершили нападение на блокпост в районе Менака. Правительство Мали осудило "террористическую атаку", которая привела к многочисленным погибшим и раненным. Как отмечает агентство Франс Пресс, на данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

06:01 (GMT+4) Число погибших военнослужащих армии Мали в результате столкновений с боевиками возросло до 35. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 15 военнослужащих. Правительство Мали осудило "террористическую атаку", которая привела к многочисленным жертвам и раненным.

"По предварительным данным, число погибших возросло до 35 человек", - сообщила пресс-служба армии Мали.

Как сообщает агентство, на данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.

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