В Танзании более 40 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

10 ноября 2019 19:05 (UTC+04:00)

Два человека погибли и более 40 пострадали при столкновении двух автобусов в области Мбея на юге Танзании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации канала, автобус компании Ilasi врезался в автобус компании Mbeya Express в районе населенного пункта Игава в ночь на воскресенье. Оба автобуса направлялись из крупного танзанийского города Дар-эс-Салам в город Мбея.

"Столкновение двух автобусов в районе Игава в области Мбея привело к смерти двух человек, более 40 получили ранения", - сообщает телеканал в Twitter.

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