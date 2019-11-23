Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией

23 ноября 2019 13:04 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва попросила США сыграть "конструктивную роль" в нормализации отношений Японии и Южной Кореи. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил южнокорейский МИД.

Кан Гён Хва посетила Японию с 22 по 23 ноября, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел стран G20 в Нагое, и провела переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

"Министр Кан Гён Хва разъяснила причины решения правительства Южной Кореи касательно приостановки выхода из GSOMIA (соглашения об обмене разведданными) . Она также заявила, что Южная Корея будет стараться как можно быстрее найти решение проблем в отношениях с Японией, таких как экспортные ограничения, и попросила США сыграть в этом процессе конструктивную роль", - говорится в заявлении МИД.

Стороны также договорились продолжать диалог по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и разделения расходов на оборону.

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