В Афганистане при нападении талибов погибли восемь силовиков

Восемь афганских силовиков погибли, трое пострадали в результате атаки талибов на КПП в провинции Дайкунди, передает агентство Синьхуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель правительства провинции Сакини Эхсани сообщил агентству, что группа боевиков радикального движения "Талибан" напала на два КПП в уезде Каджран ночью в воскресенье. После чего началась перестрелка, которая продлилась четыре часа.

"Восемь служащих сил, обеспечивающих безопасность, в том числе полицейские и солдаты армии, были убиты, и трое получили ранения", - подчеркнул Эхсани.

По его словам, напавшие талибы также понесли потери, но точное число ликвидированных боевиков не сообщается.

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