В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

13 декабря 2019 07:40 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасательная команда из восьми военнослужащих высадилась на остров для поисков останков погибших.

"Шесть тел были подготовлены к воздушной перевозке с острова Уайт-Айленд, и начался процесс их транспортировки на (корабль) Wellington на вертолете", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Останки одного из погибших уже успешно вывезены с острова.

Экспедиция осложняется факторами риска, поскольку специалисты не исключают второго извержения в течение следующих 24 часов с вероятностью 50-60%.

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