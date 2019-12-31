Oколо 200 авиарейсов отменено на востоке Канады из-за непогоды

Порядка 200 авиарейсов отменено в аэропортах восточных провинций Квебек и Онтарио из-за ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщил в понедельник телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, проблемы испытывают аэропорты Оттавы, Торонто (оба города находятся в провинции Онтарио) и Монреаля (провинция Квебек). В международном аэропорту Монреаля, в частности, было отменено свыше 100 рейсов. В основном затронуты направления внутри указанных провинций, а также вылеты в северо-восточные районы США.

По данным Национального метеобюро, в Квебеке до конца вторника может выпасть 15-20 см снега, что составляет почти половину месячной нормы осадков. Не исключается, что в Онтарио местами выпадет 20-30 мм осадков в виде ледяного дождя.

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