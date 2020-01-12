Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о том, что согласна пойти на прекращение боевых действий в западном регионе с полуночи воскресенья по местному времени. Об этом заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливийская армия объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января, - отмечается в заявлении, которое приводит новостной портал "Аль-Васат". - Перемирие будет сохраняться при условии, что другая сторона соблюдает его".

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