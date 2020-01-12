В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

12 января 2020 17:21 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Происшествие случилось поздно вечером в субботу. 25-летняя Мохини Мондол через 40 минут после вылета из Калькутты дала записку одному из членов экипажа и попросила передать ее пилоту. Девушка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент.

Пилот сообщил диспетчерам о случившемся и заявил, что возвращает самолет обратно в Калькутту из-за угрозы взрыва. Вскоре управление воздушным движением аэропорта Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности. Самолет после посадки отбуксировали на изолированную стоянку.

Силовики задержали пассажирку и передали в руки местной полиции, после этого специалисты тщательно обыскали самолет.

"У нее на теле не было бомбы. Дальнейшее расследование продолжается. Она еще должна рассказать, почему создала угрозу взрыва бомбы, почему направлялась в Мумбаи и почему хотела, чтобы самолет вернулся в Калькутту", - сообщил изданию представитель полиции аэропорта.

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