В Канаде почти 140 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

12 января 2020 20:17 (UTC+04:00)

Порядка 140 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя и штормового ветра, обрушившегося в ночь с субботы на воскресенье на восточную канадскую провинцию Квебек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального метеобюро, порывы ветра местами достигают 25 м/с, в результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что привело к массовым обрывам линий электропередачи. Отмечается, что ледяные дожди сменятся снегопадом. В зоне непогоды оказались и крупные города региона - Квебек-Сити и Монреаль.

По последним данным, без света сейчас остаются 137 тыс. жилых домов, магазинов и госучреждений. По словам представителей энергосетевой компании Квебека, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, но сроки завершения работ не уточняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Канаде по ошибке сообщили об инциденте на АЭС
Другие страны 19:08
Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране
Другие страны 11 января 12:10
Канада направит в Австралию еще 69 специалистов для тушения лесных пожаров
Другие страны 11 января 06:51
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
Другие страны 11 января 04:45
Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады
Другие страны 11 января 01:04
Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном
Другие страны 10 января 14:33
Лента новостей
Около 20 человек погибли из-за снегопадов и ливней в Афганистане
Другие страны 21:21
Джонсон и Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке
Европа 20:53
Перед посольством Великобритании в Иране прошла акция протеста
Политика 20:47
ВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК
Турция 20:00
Взяты анализы ДНК у семей погибших при крушении украинского самолета в Иране
Иран 19:52
Более 20 рейсов отменены в международном аэропорту Дубая из-за наводнения
Арабские страны 19:29
Путин и Макрон обсудили урегулирование в Ливии
Россия 19:13
В Канаде по ошибке сообщили об инциденте на АЭС
Другие страны 19:08
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 12.01.2020
Политика 19:00