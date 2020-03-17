В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы

Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в бразильском городе Монгагуа на юго-востоке штата Сан-Паулу в понедельник вечером, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно порталу, "около 400 заключенных" сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа, после того как взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Отмечается, что в колонии по-прежнему держат в заложниках сотрудников, полиция ведет переговоры для их освобождения.

Полиция уже начала обыскивать окрестности, чтобы поймать сбежавших заключенных.

Портал отмечает, что, согласно законодательству Бразилии, в пенитенциарных учреждениях полуоткрытого типа нет вооруженного надзора.