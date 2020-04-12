В Бангладеш казнили убийцу первого президента страны

Абдул Маджед, один из убийц первого президента Бангладеш Муджибура Рахмана, был повешен в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщило агентство Bangladesh Sangbad Sangstha, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Офицеры, принимавшие участие в военном перевороте, в результате которого погиб Рахман, были приговорены к смертной казни в 1998 году. Пятеро из них были казнены в 2009 году. 8 апреля агентство AFP проинформировало об аресте Маджеда после 24 лет розысков.

Президент Рахман был убит 15 августа 1975 года в своей резиденции в Дакке вместе с женой, тремя сыновьями, другими родственниками и близкими семьи (около 20 человек). В живых остались две дочери, находившиеся в тот момент в ФРГ, среди них - премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.