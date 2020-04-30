На Мальдивах зафиксировали первую смерть из-за коронавируса
Первый летальный исход из-за коронавируса зафиксирован на Мальдивах.
Об этом, как передает интернет-газета Sun, сказал министр здравоохранения страны Абдуллу Амина, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 83-летняя женщина умерла в среду вечером. Заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у нее уже после смерти.
Как отмечает издание, на Мальдивах уже зарегистрировано 280 случаев заражения.
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