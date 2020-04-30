На Мальдивах зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

Первый летальный исход из-за коронавируса зафиксирован на Мальдивах.

Об этом, как передает интернет-газета Sun, сказал министр здравоохранения страны Абдуллу Амина, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 83-летняя женщина умерла в среду вечером. Заражение коронавирусной инфекцией было диагностировано у нее уже после смерти.

Как отмечает издание, на Мальдивах уже зарегистрировано 280 случаев заражения.