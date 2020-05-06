В Мехико освободят сотни заключенных во избежание распространения коронавируса в тюрьмах

Власти столицы Мексики в ближайшее время освободят несколько сотен заключенных, чтобы не допустить распространения нового коронавируса в городских тюрьмах.

Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум. Трансляция выступления политика велась на ее странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о досрочном освобождении, которое предусмотрено законом, и под его критерии подпадают 800 человек, - сказала Шейнбаум. - К настоящему времени на свободу вышли 250 человек, они не совершали тяжких преступлений, а срок их заключения уже подходил к концу". По данным столичного управления общественной безопасности, в тюрьмах Мехико отбывают наказание немногим более 25 тыс. осужденных.