В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тысячи заражений COVID-19

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались более 8 тыс. человек по всей стране, сообщил новостной портал "Глобу", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тысяч человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Выздоровели 22,8 тысячи человек.

Во вторник стало известно, что Отавиу ду Регу Баррос, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару, заразился коронавирусом.

Болсонару пренебрегает мерами противодействия коронавирусу и резко критикует сторонников карантина и других ограничений. В апреле он отправил в отставку министра здравоохранения, который выступал за социальное дистанцирование.