В Южной Корее заявили, что ведут испытания семи препаратов от коронавируса

Республика Корея проводит клинические испытания семи препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу в Сеуле представитель правительства страны.

Он отметил, что положительный результат испытаний может привести к появлению эффективного лекарства до конца текущего года. По его словам, также до конца 2020 года в стране начнутся клинические испытания трех вакцин, а надежная вакцина может появиться до конца 2021 года.

Для ускорения испытаний правительство разрешило Красному Кресту брать образцы крови для исследований и клинических испытаний. Ранее это было дозволено только определенным клиникам.

Для обеспечения проведения исследований частные компании и учреждения планируют открыть лаборатории биологической безопасности уровня 3 (BL3), необходимые для безопасной работы с вирусами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С тех пор коронавирусной инфекцией в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.