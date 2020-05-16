В Бразилии за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19

В Бразилии положительный результат анализов на новый тип коронавируса CVOVID-19 получили 15 305 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает минздрав страны.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии возросло до 218 223 граждан.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 824 пациента. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 14 817 умерших.

Также от коронавирусной инфекции излечились 84 970 человек. Как уточнили в минздраве, больше всего случаев заражения установлено в штате Сан-Паулу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.