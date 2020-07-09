В Непале два человека погибли в результате наводнений

По меньшей мере два человека погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в центральной части Непала. Об этом в четверг со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате наводнений 13 жилых домов были разрушены. Кроме того, из-за стихии нарушено движение по автодороге, соединяющей столицу страны Катманду и КПП на непальско-китайской границе.