Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 66 км к юго-востоку от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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