Боливия одобрила импорт "Авифавира"

Боливийское государственное агентство по контролю за лекарствами и технологиями в сфере здравоохранения одобрило импорт российского препарата "Авифавир" для лечения гриппа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения южноамериканской республики Вирхилио Прието.

"Как мы понимаем, агентство по контролю за лекарствами одобрило его [препарата "Авифавир"] импорт, но для использования при гриппе H1N1. Его использование для лечение COVID-19 [вызываемое новым коронавирусом заболевание] одобрено не было", - приводит слова Прието Agencia Boliviana de Información.

По словам Прието, "Авифавир" на данный момент не отвечает требованиям, необходимым для его регистрации в стране в качестве лекарства от COVID-19.

В начале августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" сообщили, что поставят "Авифавир" в Боливию через местную компанию Sigma. По ее данным, первая партия лекарства поступит в страну в конце сентября. Власти ряда регионов Боливии, в том числе мэр Ла-Паса, заявили, что намерены закупить препарат для борьбы с коронавирусом.