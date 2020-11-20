В Сеуле началась третья волна коронавируса

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Республики Корея. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе", - подчеркнул он, добавив, что в этой ситуации власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования. По данным чиновника, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что является максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017.

Обращение премьер-министра

В этой связи премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан "проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий", в том числе традиционных новогодних вечеринок. В своем выступлении по телевидению он указал, что "борьба с коронавирусом переживает кризис". Политик обратился к жителям страны старше 60 лет с просьбой свести к минимуму прогулки и встречи в зимний период.

Глава правительства также попросил руководителей компаний не проводить совместные мероприятия после работы, по возможности увеличив число сотрудников, работающих в удаленном режиме. Он также пообещал, что правительство приложит все усилия для решения проблем, связанных с безопасностью участников единого государственного экзамена, который назначен на 3 декабря.

"Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями", - добавил премьер.

Ужесточение карантина

С 19 ноября в Сеуле и соседней провинции Кёнгидо вступили в силу новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, с понедельника они вводятся в городе Инчхон. Ранее в регионе действовал первый, самый низкий уровень социального дистанцирования, который практически не оказывал влияния на повседневную жизнь граждан, теперь он поднят на одну ступень - до 1,5.

При нем граждане должны следовать более жестким санитарным правилам. В частности, власти могут запрещать собрания более 100 человек в одном месте, в том числе в ходе демонстраций, музыкальных концертов и фестивалей. На них публике запрещается петь, скандировать лозунги и принимать пищу. Вводятся более жесткие правила на работу заведений с высоким риском распространения инфекции: баров, караоке-салонов, ночных клубов, концертных залов. В них ограничивается число посетителей, обязательным становится соблюдение расстояния в 2 м между посадочными местами и в очередях.

На спортивных мероприятиях, в школах и церквях вводится ограничение на посещаемость: одновременно могут быть заполнены не более 30% мест. Время работы служб доставки сокращается до 21:00.

Введение штрафов за отсутствие маски

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний штраф составляет 100 тыс. вон ($95).

Помимо общественного транспорта, больниц и ряда других общественных мест, ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как кол-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек. При этом власти рекомендуют гражданам вообще не выходить из дома без защиты.