Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде

Недалеко от сталелитейного завода в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, прогремел мощный взрыв. Он произошел в одном из зданий, принадлежащих предприятию. Строение располагается на некотором отдалении от завода, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины и подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался в центре американского города Нэшвилл.

Спасатели предупредили местных жителей о необходимости избегать места ЧП. Информации о возможных жертвах взрыва пока не поступало.