Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде

Другие страны 26 декабря 2020 01:15 (UTC+04:00)
Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде

Недалеко от сталелитейного завода в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, прогремел мощный взрыв. Он произошел в одном из зданий, принадлежащих предприятию. Строение располагается на некотором отдалении от завода, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время выясняются причины и подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался в центре американского города Нэшвилл.

Спасатели предупредили местных жителей о необходимости избегать места ЧП. Информации о возможных жертвах взрыва пока не поступало.

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