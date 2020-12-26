Мощный взрыв прогремел около сталелитейного завода в Канаде
Недалеко от сталелитейного завода в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, прогремел мощный взрыв. Он произошел в одном из зданий, принадлежащих предприятию. Строение располагается на некотором отдалении от завода, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются причины и подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался в центре американского города Нэшвилл.
Спасатели предупредили местных жителей о необходимости избегать места ЧП. Информации о возможных жертвах взрыва пока не поступало.
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