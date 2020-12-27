Власти Пекина объявили о введении усиленных мер из-за опасности новой вспышки коронавируса

Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции в связи с выявлением новых местных случаев заражения и опасностью возникновения новой вспышки заболевания. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время в различных районах нашего города были зафиксированы единичные случаи заражения, складывается серьезная ситуация. Все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам, действовать более решительно, предпринять еще более жесткие шаги", - сказал он на брифинге.

По словам представителя, пекинские власти намерены использовать "более быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии".