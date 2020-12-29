В Венесуэле более 30 человек пострадали из-за взрыва газовых баллонов

Более 30 человек получили ожоги в результате взрыва газовых баллонов в грузовике на территории населенного пункта Каньо-де-лос-Бесеррос в штате Монагас на северо-востоке Венесуэлы. Об этом сообщает газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, взрыв произошел, когда люди пытались вытащить баллоны из горящего автомобиля. Часть пострадавших находится в местных медицинских учреждениях. Полиция ведет расследование причин инцидента.