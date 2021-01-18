Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года

Австралия сохранит свои границы закрытыми для иностранцев до конца года. С таким прогнозом в понедельник выступил глава национального департамента здравоохранения Брендан Мерфи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что большую часть этого года Австралия проведет с весьма существенными пограничными ограничениями, даже если большая часть населения будет вакцинирована. Мы пока не знаем, предотвратит ли [иммунизация] распространение вируса, и вполне вероятно, что карантин продлится еще какое-то время", - сказал Мерфи в эфире телеканала ABC.

Также Мерфи отметил, что, хотя вакцина для Австралии "это свет в конце тоннеля", однако все равно властям следует быть очень осторожными.

К настоящему моменту на территории Австралии было зарегистрировано 28 708 инфицированных коронавирусом. С 25 января, когда на континенте подтвердили диагноз первого зараженного, от вызванных вирусом осложнений скончались 909 человек. Выздоровели 25 918 пациентов.

Власти Австралии 1 февраля ограничили въезд для иностранных туристов, прибывавших с материковой части Китая. С 20 марта запрет на въезд был распространен на всех иностранцев, не имеющих вида на жительство. Планировалось, что он будет действовать до конца 2020 года, однако позднее рассмотрение вопроса о его отмене было перенесено на середину марта 2021 года.