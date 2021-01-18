Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии нового коронавируса оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции, по мере восстановления китайской экономики рост ВВП за IV квартал составил 6,5%. В октябре - декабре 2019 года соответствующий показатель составил 6%.

Согласно опубликованному документу, масштабы экономики Китая за минувший год превысили 101,59 трлн юаней (примерно $15,66 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор за указанный период увеличился на 3%, до 7,77 трлн юаней (около $1,19 трлн), промышленность - на 2,6%, до 38,42 трлн юаней ($5,92 трлн), сфера услуг - на 2,1%, до 55,39 трлн юаней ($8,54 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019, когда объем экономики страны составил 98,65 трлн юаней (порядка $15 трлн), - до 6%. Динамика была ниже показателя 2020 года последний раз в 1976 году, тогда она составила минус 1,6%.