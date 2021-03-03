В столкновениях в Мьянме погибли 38 человек

Столкновения протестующих с полицией в Мьянме в среду унесли жизни 38 человек после того, как правоохранители применили огнестрельное оружие. Об этом сообщила на брифинге спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня был самый страшный день с переворота 1 февраля. Погибли 38 человек, общее число жертв с 1 февраля превышает 50 человек", - сказала она.

Дипломат добавила, что, как заключили эксперты на основании предоставленных ей активистами видеозаписей, полицейские при разгоне протестов применяли пистолеты-пулеметы.