Умер премьер-министр Кот-д'Ивуара
Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амед Бакайоко умер в среду на 57-м году жизни. Об этом сообщил президент страны Алассан Уаттара на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С глубоким сожалением я должен объявить о смерти премьер-министра Амеда Бакайоко, [который занимал посты] главы правительства и министра обороны, в эту среду 10 марта 2021 года в Германии от рака", - говорится в заявлении президента.
Бакайоко в начале текущего месяца вылетел во Францию, где был помещен в одну из больниц Парижа, передавал французский журнал Jeune Afrique. Однако его состояние ухудшилось и 6 марта он был перевезен в Германию для продолжения лечения.
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