Порядка 14 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за непогоды
Около 14 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя, обрушившегося на провинцию Новая Шотландия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CBC.
В результате в северо-восточной части региона были повреждены многочисленные линии электропередачи. Как сообщили в местной энергосетевой компании, аварийные бригады уже устраняют последствия стихии. Как ожидается, работы по восстановлению поврежденных сетей должны завершиться до конца воскресенья.
Информации о пострадавших не поступало.
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