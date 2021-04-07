В Суэце заявили, что инцидент с Ever Given произошел из-за человеческой ошибки

Другие страны 7 апреля 2021 05:37 (UTC+04:00)
В Суэце заявили, что инцидент с Ever Given произошел из-за человеческой ошибки

Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который стал причины блокировки Суэцкого канала, произошел из-за человеческой ошибки. Такое мнение в интервью японскому агентству Kyodo, выдержки из которого приводятся в среду, выразил глава управления канала Усама Рабиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", - отметил Рабиа, подчеркнув, что результат анализа имеющихся данных укрепил мнение о том, что инцидент стал следствием человеческой ошибки. Он также отметил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, но в очередной раз подчеркнул, что власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. "Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несем никакой ответственности", - добавил он.

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