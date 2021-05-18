Канада получит на этой неделе рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса
Рекордные 4,5 млн доз вакцины от коронавируса будут поставлены на этой неделе в Канаду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил телеканал CTV.
По его данным, на этой неделе в Канаду была запланирована доставка только 2 млн доз препаратов американских компаний Pfizer и Moderna, но фирмам удалось нарастить поставки. Ранее в страну не поставлялось так много препаратов от коронавируса за одну неделю.
14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 17,3 млн человек (55% населения старше 12 лет).
Лента новостей
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств
Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат
В связи с военными преступлениями Армении в международные организации направлено около 400 обращений - азербайджанский министр
Деятельность Фонда Гейдара Алиева сегодня распространяется на все важные сферы жизни Азербайджана - депутат Госдумы РФ
Летала на Джыдыр дюзю, как птица, а вокруг кружили бабочки - заслуженная артистка, танцовщица Этери Джафарова (ВИДЕО, ФОТО)
Лишь 10% мобильных операторов в мире не смогут к 2025 г. обеспечить поддержку eSIM - Ассоциация GSMA