"Белавиа" отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая с 03.00 до 02.59 26 июня (по белорусскому времени). Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - говорится в сообщении.