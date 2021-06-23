В ЦАР объявили новый состав правительства

Другие страны 23 июня 2021 22:41 (UTC+04:00)
В ЦАР объявили новый состав правительства

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера подписал в среду указ о составе нового правительства страны во главе с премьер-министром Анри-Мари Дондра. Об этом сообщила центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka, опубликовав на своем портале соответствующий документ за подписью главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство насчитывает 32 министра, включая шесть женщин, отмечает она. Министром национальной обороны и реконструкции армии назначен Клод Рамо Биро. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сильви Байпо-Темон, которая занимала эту должность в предыдущем правительстве, сохранила своей пост.

Анри-Мари Дондра был назначен президентом главой правительства ЦАР 11 июня спустя сутки после отставки предыдущего премьера Фирмина Нгребада.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии
Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Siemens примет участие в строительстве завода BioNTech по выпуску вакцин в Сингапуре Другие страны 23:04
В ЦАР объявили новый состав правительства Другие страны 22:41
Акционеры ОАО «Международный Банк Азербайджана» провели общее собрание Экономика 22:35
Узбекистан намерен вступить в ТЮРКПА Узбекистан 22:31
Узбекистан, Россия намерены увеличить проекты промышленной кооперации Узбекистан 22:30
Турецкий министр о сотрудничестве Баку и Анкары в сфере транспорта и инфраструктуры Бизнес 22:23
Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии Экономика 22:12
Сборные Испании и Швеции вышли в плей-офф Евро-2020 Спорт 22:07
На сайте бельгийского телеканала VRT распространили репортаж об освобожденном Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21:52
В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки Туркменистан 21:51
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Туркменистан 21:44
Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба Казахстан 21:37
В США заявили, что приступают к эвакуации части афганцев, оказывавших помощь американцам США 21:30
В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля прирост случаев COVID-19 Европа 21:13
Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:50
В Иране перевернулся автобус с журналистами, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 20:41
В повестку дня внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана включено 12 вопросов Политика 20:36
В Грузии отмечается рост экспорта отечественных товаров Бизнес 20:29
В Баку представлена глобальная кампания «Мир во имя культуры» (ФОТО) Культура 20:28
Завершились тактические учения ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20:27
Арестованы лица, занимавшиеся незаконным выловом осетровых на Каспии Общество 20:12
Объемы перевалки грузов в морских портах Грузии сократились Бизнес 20:00
В Баку концентрация пыли превышает норму в 5,1 раза Общество 19:54
Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта Политика 19:51
Ильясу Рзаеву присвоено высшее воинское звание генерал-майора юстиции Политика 19:50
Рафигу Рамазанову присвоено высшее воинское звание генерал-майора Политика 19:49
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 19:48
В азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения (ФОТО) Политика 19:31
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Политика 19:18
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 19:10
Грузия раскрыла долю топ-10 своих торговых партнеров во внешнеторговом обороте Бизнес 18:59
В Туркменистане будет изменена структура очередного банка Финансы 18:55
Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения AZAL Общество 18:54
Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии Бизнес 18:51
Нефтегазовые компании Запада сталкиваются с ростом давления в связи с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть – Бренда Шаффер Энергетика 18:41
Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией «Мир во имя культуры» Политика 18:40
Кампания «Мир во имя культуры» нацелена на информирование мира о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана – Анар Керимов Политика 18:35
Казахстан предложил создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках ШОС Бизнес 18:19
Азербайджан и Бразилия близки к подписанию соглашений по образованию и сельскому хозяйству Экономика 18:14
Еще один российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан Транспорт 18:09
Чехия готовит новые проекты для крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру освобожденных районов Азербайджана - посол Политика 18:04
Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана (ФОТО) Политика 18:03
Узбекистан запустит первый пробный агроэкспресс в Россию Транспорт 18:02
Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта в страны-участницы ШОС Казахстан 17:59
Из Азербайджана в Иран экстрадированы 20 осужденных Общество 17:51
В азербайджанском селе пожилая мать ждет своего сына… - Этот фильм признан лучшим в Египте (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:49
Стоимость морских грузоперевозок из Китая в Европу достигла рекордных показателей Транспорт 17:29
В Кыргызстане будет создан Антикоррупционный деловой совет Кыргызстан 17:28
Азербайджан будет представлен на международной выставке вооружения и военной техники в Минске Политика 17:26
Названы группы специальностей с самым большим конкурсом в вузы Азербайджана в 2021 г Общество 17:20
В 2020 г. общеобразовательные учреждения Азербайджана окончили около 80 тыс. выпускников Общество 17:16
ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти Арабские страны 17:11
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию Политика 17:11
В вузах Азербайджана больше всего мест выделяется I группе специальностей Общество 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:08
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней Ядерная программа 17:05
Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю возросла почти на 30% Россия 17:03
Старт глобальной кампании "Мир во имя культуры" – историческое событие – министр Культура 17:01
В Грузии снизился индекс цен производителей промышленных товаров Бизнес 16:53
На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:52
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 человека Общество 16:36
В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос Политика 16:31
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей Политика 16:27
Туркменистан планирует ввести новую таможенную пошлину Бизнес 16:24
Президент Ильхам Алиев: Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство решительности, связанное с реконструкцией города Политика 16:19
Рыночная капитализация Microsoft бьет рекорды Экономика 16:16
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин Политика 16:15
Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн Энергетика 16:09
Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий (ФОТО) ИКТ 16:03
Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла Общество 15:33
Нас заставили за один день перетащить 35 «Камаз»ов строительного кубика – бывший пленный Общество 15:21
Туркменистан установил дипотношения с Нигером Туркменистан 15:20
Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин Израиль 15:17
Армяне заживо сожгли плененного вместе со мной азербайджанца – бывший пленный Общество 15:16
Людвик Мкртычян пытал меня и бил прикладом автомата – бывший пленный Политика 15:13
Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть – бывший пленный Общество 15:11
Объём перевалки грузов из Ливии через порты Турции достиг почти 2 млн тонн Турция 15:10
ФСБ России в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров Россия 15:10
В Кремле обеспокоены новым очагом напряженности на афганско-таджикской границе Россия 15:07
Узбекистан увеличит число рейсов из Самарканда в Стамбул Транспорт 15:07
Зачем EMINу кресло - путешествие артиста через горы и леса Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 15:04
Песков пообещал, что дефицита вакцин против коронавируса в России не будет Россия 15:03
Ускоренный рост рынка е-коммерции в Азербайджане приведет к развитию новых трендов - минэкономики Бизнес 15:02
S&P обновил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Финансы 15:01
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Политика 15:01
Песков заявил, что производитель "Спутника V" в РФ исправил все нарекания со стороны ВОЗ Россия 14:43
Этим летом о той весне… Премьерный показ международного проекта - фильма Вафы Мамедовой (ФОТО) Культура 14:42
Туркменистан и Финляндия заинтересованы в развитии связей в ряде сфер Бизнес 14:40
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии Общество 14:33
Казахстан предложил азербайджанскому бизнесу участие в создании сети оптово-распределительных центров Экономика 14:33
МВФ назвал прогноз роста денежной массы в Азербайджане на 2021-22 гг. Финансы 14:25
В Азербайджане предпринимателям выплачены субсидии на сумму около 50 млн манатов Экономика 14:09
Летние каникулы в Баку, или Как проявить талант Культура 13:55
Организован медиатур в турецкую Анталью для азербайджанских журналистов (ФОТО) Политика 13:49
Российская S7 Airlines начнет полеты по маршруту Воронеж - Баку Транспорт 13:48
Рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях Азербайджана новых водоводов Экономика 13:45
Судебный процесс в Баку над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 30 июня (ФОТО) Политика 13:40
Carlsberg Azerbaijan огласила инвестпланы на 2021-2025 гг Экономика 13:34
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для источников бесперебойного питания Тендеры 13:29
Все новости