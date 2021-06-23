В ЦАР объявили новый состав правительства

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера подписал в среду указ о составе нового правительства страны во главе с премьер-министром Анри-Мари Дондра. Об этом сообщила центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka, опубликовав на своем портале соответствующий документ за подписью главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство насчитывает 32 министра, включая шесть женщин, отмечает она. Министром национальной обороны и реконструкции армии назначен Клод Рамо Биро. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сильви Байпо-Темон, которая занимала эту должность в предыдущем правительстве, сохранила своей пост.

Анри-Мари Дондра был назначен президентом главой правительства ЦАР 11 июня спустя сутки после отставки предыдущего премьера Фирмина Нгребада.