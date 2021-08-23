При аварии на мексиканской нефтяной платформе пострадали шесть человек
Не менее шести человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе в результате взрыва и последующего пожара, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Платформа принадлежит компании Petroleos Mexicanos (Pemex) и размещена в южной части Мексиканского залива недалеко от штата Кампече.
Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на платформе KU-Alfa. О причинах аварии не сообщается, компания пока не выступила с официальным заявлением, однако факт взрыва и пожара на платформе на условиях анонимности подтвердили журналистам источники из числа ее сотрудников.
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