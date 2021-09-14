В Японии в вакцине Pfizer обнаружили инородные вещества

Другие страны 14 сентября 2021 14:52 (UTC+04:00)
В Японии в вакцине Pfizer обнаружили инородные вещества

Специалисты обнаружили инородные вещества в вакцине американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, которая применяется для иммунизации населения в японском городе Сагамихара (префектура Канагава). Об этом сообщил во вторник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что медицинский персонал на трех разных пунктах выявил 18 доз вакцины, где присутствуют частицы неизвестного белого вещества в ходе визуального осмотра. Во всех случаях вакцинация этими дозами не проводилась. Еще один аналогичный случай обнаружения инородного вещества в вакцине Pfizer был зафиксирован днем ранее в городе Камакура. Власти обоих городов обратились к производителю с просьбой провести расследование.

Ранее Минздрав Японии объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины американской компании Moderna. Сообщалось, что вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер частиц достигает нескольких мм. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям страны порядка 170 тыс. доз вакцины из партии, в которой затем были обнаружены примеси.

Проведенное японской фармацевтической компанией Takeda Pharmaceutical расследование показало, что частицы оказались элементами производственного оборудования из нержавеющей стали. Отмечалось, что они не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. К настоящему времени известно о трех случаях смерти среди людей, привившихся вакциной Moderna из этой партии. Во всех из них Минздрав Японии не установил связи между смертью и прививкой препаратом из бракованной партии.

В Японии помимо вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna также применяется препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca. К настоящему времени полностью вакцинированы 65,2 млн человек, или 51,5% от всего населения страны, которое составляет порядка 127 млн. При этом 80,5 млн (63,6% населения) привились одной дозой.

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