Три человека погибли при взрывах в Афганистане
По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщила местная радиостанция Salam Watandar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране движения "Талибан" и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ).
Как уточняется, двое погибших являлись сотрудниками полиции.
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