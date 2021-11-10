Pfizer и BioNTech подали в Японии заявку на вакцинацию своим препаратом детей от пяти лет

Американо-германский консорциум в составе компаний Pfizer и BioNTech подал в среду заявку в Минздрав Японии с целью получения разрешения на использование вакцины от коронавируса для иммунизации детей в возрасте от пяти лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Pfizer Japan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас в Японии вакцинация от коронавируса разрешена для лиц от 12 лет и старше. В заявлении Pfizer и BioNTech отмечается, что они предоставили данные о применении препарата своего производства для иммунизации детей в возрастной группе от пяти до 11 лет и рассчитывают получить необходимое разрешение от японских властей.