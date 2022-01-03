Суэцкий канал получил в 2021 году рекордные доходы в $6,3 млрд

Доходы Суэцкого канала в Египте в 2021 году достигли $6,3 млрд, что стало самым высоким показателем в истории канала. Об этом заявил в воскресенье глава администрации этой водной артерии Усама Рабиа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение 2021 года были установлены новые и беспрецедентные рекорды за всю историю канала, когда годовой доход достиг наивысшего показателя в $6,3 млрд", - передает его слова новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Это на 12,8% больше по сравнению с 2020 годом, когда канал принес доход в $5,6 млрд.

Кроме того, по словам Рабиа, рекордной отметки достиг и годовой чистый тоннаж, который превысил 1,27 млрд тонн, что на 8,5% больше прошлогодних показателей. В общей сложности, информировал он, в обоих направлениях по каналу прошли 20 694 судна по сравнению с 18 830 в 2020 году.

Бесшлюзовый Суэцкий канал был открыт для судоходства в ноябре 1869 года. Введение его в строй позволило сократить морской путь из Азии в Европу как минимум на 8 тыс. км для торговых и военных кораблей, которые ранее были вынуждены огибать весь Африканский континент. В настоящее время длина канала составляет около 160 км, глубина - более 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе и крупнейшим нефтеналивным танкерам.