Самолет ВВС Южной Кореи разбился в провинции Кёнгидо

Истребитель F-5 ВВС Республики Корея потерпел крушение во вторник в провинции Кёнгидо. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, самолет разбился о горный склон в городе Хвасон. Причины произошедшего не приводятся. На борту самолета был только его пилот. Информации о том, выжил ли он, пока также нет, уточняет Yonhap.