В ДР Конго произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в среду в Демократической Республике Конго, недалеко от озера Танганьика. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 202 км к юго-западу от города Калемие, где проживают около 146 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.