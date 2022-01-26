В ДР Конго произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в среду в Демократической Республике Конго, недалеко от озера Танганьика. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился на расстоянии 202 км к юго-западу от города Калемие, где проживают около 146 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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