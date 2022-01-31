В Сан-Паулу в результате проливных дождей погибли 18 человек
От последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии (штат Сан-Паулу) погибли 18 человек. Об этом сообщил губернатор штата Жоау Дориа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Глубоко опечален ущербом, который нанесли сильные ливни в Сан-Паулу. Выражаю соболезнования семьям и друзьям 18 жертв", - написал политик в твиттер.
Сообщается, что власти проводят спасательную операцию. Губернатор распорядился выделить средства для помощи пострадавшим.
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