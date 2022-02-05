Избран новый председатель Африканского союза
Председателем Африканского союза (АС) сроком на один год в субботу стал президент Сенегала Маки Саль. Об этом сообщила пресс-служба панафриканской организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Саль на посту председателя АС сменил президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Символическая церемония состоялась в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где открылся 35-й саммит АС, в присутствии глав государства и правительств стран-членов Афросоюза.
Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.
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