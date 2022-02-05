Избран новый председатель Африканского союза

Другие страны 5 февраля 2022 23:18 (UTC+04:00)
Избран новый председатель Африканского союза

Председателем Африканского союза (АС) сроком на один год в субботу стал президент Сенегала Маки Саль. Об этом сообщила пресс-служба панафриканской организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Саль на посту председателя АС сменил президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Символическая церемония состоялась в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где открылся 35-й саммит АС, в присутствии глав государства и правительств стран-членов Афросоюза.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб-квартира АС находится в Аддис-Абебе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
На Мадагаскар обрушился мощный ураган
На Мадагаскар обрушился мощный ураган
Избран новый председатель Африканского союза
Избран новый председатель Африканского союза
Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде
Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На Мадагаскар обрушился мощный ураган Другие страны 23:32
Избран новый председатель Африканского союза Другие страны 23:18
"Милан" победил "Интер" благодаря дублю Жиру Спорт 23:05
Елизавета II устроила прием Европа 22:52
Иран готов продолжать переговоры с Саудовской Аравией Политика 22:39
Сухопутным силам Турции переданы БПЛА Bayraktar ТВ2 Турция 22:24
Почти 50 тыс. человек остались без света в Канаде Другие страны 22:08
Украина предложила Баку использовать свои подземные газовые хранилища Экономика 21:39
У переболевших COVID-19 нашли изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера В мире 21:27
Министр здравоохранения Турции рассказал о состоянии Эрдогана Турция 21:11
Конгрессмены могут запросить сведения о штурме Капитолия у бывшего вице-президента США 20:58
В России обновили перечень мер борьбы с COVID-19 Россия 20:41
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 20:26
Турция нацелена на укрепление позиций на мировой арене - Эрдоган Турция 20:10
Пандемия привела к увеличению уровня задолженности стран Африки Другие страны 19:53
В Италии предупредили непривитых от COVID-19 о серьезных рисках Европа 19:40
Пять человек погибли при взрыве в угольной шахте в Пакистане Другие страны 19:25
Франция принимает возникшие в регионе новые реалии - Анализ Политика 19:16
Лавины в Австрии за сутки унесли жизни девяти человек Европа 19:05
Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов на севере Сирии Турция 18:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:45
В Азербайджане выявлено еще 7 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 109 человек Общество 18:38
В ДР Конго произошел взрыв на рынке Другие страны 18:21
Цена на Azeri Light на пороге $100 - факторы роста Энергетика 18:18
Apple представит новую версию бюджетного iPhone ИКТ 18:08
Минская группа ОБСЕ провалила свою задачу на Южном Кавказе и сейчас должна заниматься новой проблематикой - Сергей Марков Политика 17:51
Память Гара Гараева впервые почтили синтезом электронной музыки и тара (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:53
Президент Турции заразился коронавирусом Общество 16:36
В рамках TEKNOFEST стартовал новый конкурс - PLANER Общество 16:20
Дочь и внук Гара Гараева – от классической музыки до джазовых импровизаций в США (ФОТО) Культура 15:02
Фильм с участием азербайджанского актера вошел в ТОП-10 "Кинопоиска" (ФОТО) Интересное 14:59
В России из-за коронавируса умерли более 700 человек за сутки впервые с 15 января Россия 14:54
Проектная компания по Ионическо-Адриатическому трубопроводу будет создана в скором времени - госсекретарь Монтенегро (Эксклюзив) Экономика 14:50
В Банке "МБА-МОСКВА" рассказали о целях бизнес-миссии в Азербайджан Экономика 14:36
В Азербайджане местные компании впервые задействованы в операциях по разминированию Общество 14:31
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 14:11
МИД Ирана: Исключений по мирному атому недостаточно, США должны отменить все санкции Ядерная программа 14:09
В Баку презентован фильм "Карабахнаме" (ФОТО) Культура 14:08
Начальник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана отправлен на пенсию Общество 14:00
В Туркменистане пройдет очередной аукцион по продаже госсобственности Бизнес 13:49
Дочь пакистанца подвергалась насилию в ереванском детском саду Армения 13:48
В Масазыре обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО) Происшествия 13:22
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 13:17
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:08
В Азербайджане вновь выросла среднемесячная сумма адресной соцпомощи, выплачиваемая на одну семью Общество 12:51
Сотрудник ПРООН Армен Григорян свободен от соблюдения общих правил организации? – Заявление Политика 12:44
Он жил в подвале и скрывал лицо под маской... Баку узнает секрет происходящих событий Культура 12:31
В двух поселках Баку ограничат подачу воды Общество 12:23
Китайские корпорации заинтересованы в транзитных грузоперевозках через Туркменистан Транспорт 12:13
В компании Masdar назвали срок начала строительства солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив) Энергетика 12:00
Саудовская Аравия повысила цены на мартовские поставки нефти в Азию Арабские страны 11:50
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 11:49
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $100 за баррель Энергетика 11:47
Рост цен на топливо в Грузии неизбежен – Wissol Грузия 11:46
Masdar работает над проектами в Карабахе - генеральный директор (Эксклюзив) Энергетика 11:41
TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив) Энергетика 11:39
ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в сфере ВИЭ в Карабахе (Эксклюзив) Энергетика 11:32
Министр Анар Керимов ознакомился с учреждениями культуры в Шамкирском районе (ФОТО) Социум 11:27
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 11:11
Туркменистан и Великобритания обсуждают возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства Бизнес 10:59
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 10:55
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:50
Узбекская компания наращивает поставки бобовых культур в Азербайджан Узбекистан 10:47
Ж/д оператор Казахстана закупит шины Тендеры 10:38
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит транспортные средства Тендеры 10:36
Жалоба Вугара Сафарли будет рассмотрена на заседании Бакинского апелляционного суда Общество 10:33
Обнародован прогноз по росту ВВП Казахстана на 2022 г. Центральная Азия 10:05
Названа инвестиционная стоимость Ионическо-Адриатического трубопровода Энергетика 10:02
Нельзя снимать ограничения во время роста уровня инфицирования COVID-19 - азербайджанский врач Общество 09:59
Минобороны Азербайджана обратилось к родным и близким военнослужащих Общество 09:19
АЖД получат локомотивное оборудование производства российского завода Транспорт 09:15
Монтенегро надеется в ближайшее время получить доступ к "Южному газовому коридору" – госсекретарь (Эксклюзив) Энергетика 09:06
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 08:53
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Интервью) Энергетика 08:33
Найден способ спасти планету с помощью микробов В мире 08:31
США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии США 08:05
Продукция судостроения Турции поставляется в 69 стран мира Турция 07:50
Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик" Иран 07:43
Свыше пяти тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:21
Население Турции превысило 84,6 млн Турция 06:47
Британец выиграл почти £110 млн в лотерею EuroMillions В мире 06:32
Скорость интернета в Турции за год увеличилась на 65% Турция 06:13
Карабахский конфликт был урегулирован в короткие сроки - Ибрагим Калын Политика 05:48
США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома США 05:41
Rockstar Games объявила о разработке GTA 6 В мире 05:08
Соглашения с Турцией - свидетельство уверенного развития Украины - Киев Турция 04:37
Европа захотела отказаться от химикатов В мире 04:03
В США зафиксировано более 900 тыс. смертей из-за ковида США 03:21
"Манчестер Юнайтед" не сумел выйти в 1/8 финала Кубка Англии по футболу Спорт 02:46
Назван способ определить наличие проблем с печенью по цвету ладоней В мире 02:14
Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии Европа 01:40
Первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля США 01:03
Бельгия прошла пики заражений COVID-19 и госпитализаций Европа 00:50
Пашинян может посетить Турцию в марте - Фуат Октай Турция 00:33
В Австрии пять человек погибли при сходе лавины Другие страны 4 февраля 23:42
Посольство США передало Минобороны и МВД Грузии оснащение на 1,2 миллиона долларов Грузия 4 февраля 23:36
В Азербайджане разрабатывается план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда Общество 4 февраля 23:12
Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского - Эрдоган Турция 4 февраля 23:06
Культурная жизнь Гянджи - ряд объектов культуры сдан в эксплуатацию после ремонта (ФОТО) Культура 4 февраля 22:58
Туркменистан начaл год с роста во многих отраслях экономики Бизнес 4 февраля 22:54
Все новости