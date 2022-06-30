В Эквадоре вновь ввели режим ЧП из-за протестов

В четырех провинциях Эквадора — Асуай, Имбабура, Сукумбиос, Орельяна — введено чрезвычайное положение на фоне антиправительственных демонстраций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает El Universo

Соответствующий указ подписал президент страны Гильермо Лассо, разрешив задействовать армию и полицию для разблокировки работы топливного сектора регионов, которая оказалась заблокированной из-за протестов.

«Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьезными внутренними волнениями», — говорится в документе.

Как отмечает El Universo, протесты в указанных регионах не только сказались на поставках топлива, но и поставили под угрозу обеспечение провинций необходимыми медикаментами, продуктами питания и товарами, которые используются для хозяйственной деятельности.

Антиправительственные демонстрации в Эквадоре начались еще в середине июня на фоне резкого роста цен на бензин, а также увеличения уровня преступности. Акции не раз приводили к беспорядкам и столкновениям с полицией. На данный момент известно как минимум о шести погибших в результате манифестаций.